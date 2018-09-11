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Культура и отдых

Пушкинский бал пройдет в Нижегородской области в последний день фестиваля "Золотое Болдино" 22 сентября

16 сентября 2018 13:58  [143] Культура и отдых

Пушкинский бал пройдет в Нижегородской области в последний день фестиваля "Золотое Болдино" 22 сентября.

По сведениям министерства культуры региона, 22 сентября 2018 года в 19:00 в селе Большое Болдино состоится "Бал пушкинской эпохи". По словам организаторов, это интерактивная танцевально-развлекательная программа, посвященная светскому этикету
и бальной культуре XIX века.

Вниманию гостей будут предложены танцы XIX века: полонез, вальс, мазурка, кадриль, полька, игры и развлечения, принятые на балах XIX века.

Гости смогут принять участие в мастер-классах по танцам, а также в развлекательных и игровых частях программы.

Кроме того, гостям бала расскажут о тайнах светского этикета пушкинских времен: например, какие нужно было носить перчатки, куда барышни записывали имена кавалеров, а также как с помощью веера можно было признаться в любви.

Программа адаптирована для участников любых возрастов.

Напомним, 13 сентября 2018 года в селе Большое Болдино стартовал международный фестиваль "Золотое Болдино". Фестиваль объединил разные жанры искусства – живопись, поэзию, музыку и театр.

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