Кресла компании "Kulik system" представлены в ТЦ "Мебельный базар"

Кресла компании "Kulik system" представлены в ТЦ "Мебельный базар". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра 17 сентября 2018 года.

Салон "Kulik system" расположен на пятом этаже ТЦ "Мебельный Базар". В салоне представлено более 20 вариантов кресел разных моделей и расцветок.

Многие офисные работники страдают от болей в спине и шейно-воротниковой зоне. Итальянская компания "Kulik system" с радостью нашли решение этих проблем. "Kulik system" является лидером в области производства эргономичных кресел. Компания обладает мощной интеллектуальной базой и высокотехнологичным производством. Главная концепция таких кресел - это запатентованная система поддержки, коррекции и реабилитации позвоночника, а также индивидуальность стиля, которая раз и навсегда изменит ваше понимание комфорта для позвоночника и представление о правильном кресле в целом. Эргономичное кресло способно не только дарить ощущения комфорта его обладателю, но и благоприятно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии. Таким "умным" рабочим местом является эргономичное кресло компании "Kulik system", которое способно вдохновлять, дарить особое рабочее настроение, а также оберегать здоровье.

"Вся продукция "Kulik system" рекомендуется к применению ортопедами и врачами мануальной терапии, а также является запатентованной и охраняется законом", - отмечено в пресс-релизе.

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