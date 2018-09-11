Автобусы "Нижегородпассажиравтотранса" тестируют на количество расхода топлива Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Тестовые испытания проводятся на двух автобусах МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) по контролю за расходом топлива. Об этом рассказал и. о. директора НПАТ Александр Хватов на заседании комиссии Гордумы по транспорту 17 сентября.



Он обратил внимание, что в целях оптимизации расходов на топливо и снижения убытков НПАТ, в тестовом режиме на двух автобусах предприятия запущена система учета затрат.



"Исключаем, в том числе, воровство топлива. Стоимость одного комплекта датчиков для одного автобуса составляет 11 тысяч рублей. Рассчитывали, что окупаемость этих затрат пройдет за год. Тестовые испытания проводятся до конца сентября. Дальше будем анализировать систему", - сообщил Хватов.



В настоящее время на линию ежедневно выходит в среднем 350 автобусов. Таким образом, в случае принятия положительного решения по установке датчиков на весь подвижной состав, затраты составят около 4 млн рублей. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 1 сентября составила 1 млрд 145 млн рублей.



Напомним, по итогам проведенных в августе аукционов, ООО "ПТМ" признано победителем на поставку топлива в "Нижегородпассажиравтотранс". В частности, компания поставит 1,03 млн литров на 48,1 млн рублей в НПАТ №3 и 630 тысяч литров на 29,42 млн рублей в НПАТ №1. Срок поставки - до 31 января 2019 года. Согласно данным, стоимость одного литра топлива при этом составляет 46 рублей 70 копеек.