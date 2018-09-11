Последние новости рубрики Бизнес
17 сентября 2018 14:15  [82] Автобусы "Нижегородпассажиравтотранса" тестируют на количество расхода топлива
17 сентября 2018 11:12  [112] Более 150 жителей Дзержинска Нижегородской области прошли бесплатную диагностику в рамках "Дней здоровья"
14 сентября 2018 13:53  [1449] Дочернему предприятию "АПЗ" - "Арзамасскому приборостроительному конструкторскому бюро" исполнилось 5 лет
13 сентября 2018 16:15  [146] Общественные обсуждения вопросов тарифного регулирования прошли в Нижнем Новгороде
13 сентября 2018 13:33  [318] "Нижегородский водоканал" заявляет об отсутствии нарушений в налоговой отчётности
13 сентября 2018 13:19  [456] Уголовное дело возбуждено в отношении ОАО "Нижегородский водоканал" по обвинению в неуплате более 65,8 млн рублей налогов
12 сентября 2018 18:20  [1437] Нижегородская область и Саксония намерены развивать сотрудничество в сфере микроэлектроники
12 сентября 2018 17:02  [162] Около 12 тыс га свеклы планируют собрать в Нижегородской области в 2018 году
11 сентября 2018 19:00  [338] "Основной потенциал роста нашего благосостояния - в сфере развития малого и среднего бизнеса", - Глеб Никитин
11 сентября 2018 18:54  [1653] Только 8% договоров о развитии застроенных территорий исполнены в Нижнем Новгороде за 10 лет
Бизнес

Автобусы "Нижегородпассажиравтотранса" тестируют на количество расхода топлива

17 сентября 2018 14:15  [82] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Тестовые испытания проводятся на двух автобусах МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) по контролю за расходом топлива. Об этом рассказал и. о. директора НПАТ Александр Хватов на заседании комиссии Гордумы по транспорту 17 сентября.

Он обратил внимание, что в целях оптимизации расходов на топливо и снижения убытков НПАТ, в тестовом режиме на двух автобусах предприятия запущена система учета затрат.

"Исключаем, в том числе, воровство топлива. Стоимость одного комплекта датчиков для одного автобуса составляет 11 тысяч рублей. Рассчитывали, что окупаемость этих затрат пройдет за год. Тестовые испытания проводятся до конца сентября. Дальше будем анализировать систему", - сообщил Хватов.

В настоящее время на линию ежедневно выходит в среднем 350 автобусов. Таким образом, в случае принятия положительного решения по установке датчиков на весь подвижной состав, затраты составят около 4 млн рублей. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 1 сентября составила 1 млрд 145 млн рублей.

Напомним, по итогам проведенных в августе аукционов, ООО "ПТМ" признано победителем на поставку топлива в "Нижегородпассажиравтотранс". В частности, компания поставит 1,03 млн литров на 48,1 млн рублей в НПАТ №3 и 630 тысяч литров на 29,42 млн рублей в НПАТ №1. Срок поставки - до 31 января 2019 года. Согласно данным, стоимость одного литра топлива при этом составляет 46 рублей 70 копеек.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph