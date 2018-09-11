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Общество

Нижегородские экологи начали составлять карту опасных для перелётных птиц стеклянных зданий

17 сентября 2018 15:07  [85] Общество

Фото: Экологический центр "Дронт"

Нижегородские экологи начали составлять карту опасных для перелётных птиц стеклянных зданий. Об этом сообщается на сайте экоцентра "Дронт".

Согласно информации, из-за гибели стаи синиц на улице Рождественская, общественники стали выявлять в Нижнем Новгороде другие остекленные здания, в которые могут врезаться птицы при сезонной миграции. На настоящий момент экологи с помощью жителей составляют специальную карту подобных объектов.

По словам экологов, причина гибели птиц заключается в том, что они не видят стекло, в котором отражается небо. Для того, чтобы избежать этого, в частности, предлагается в период миграции наклеивать на окна силуэты хищных птиц, или листки бумаги, чтобы птицы увидели препятствие.

"Просим всех, кто знает факты гибели птиц от столкновения с зеркальными стеклами, сообщать нам. Надо составить карту офисов-убийц и добиваться, чтобы их хозяева приняли меры по спасению птиц. Осенняя миграция птиц будет продолжаться всю осень, пик обычно приходится на бабье лето. А весной птицы полетят обратно, и так каждый год. Мы можем предотвратить их гибель", - говорится в сообщении экологов.

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