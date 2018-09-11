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Общество

Творческие специализации для детей хотят организовать в нижегородском центре "Сириус"

17 сентября 2018 17:27  [71] Общество

Творческие специализации для детей хотят организовать в нижегородском центре поддержки одаренных и талантливых детей "Сириус", который является аналогом подобного центра в Сочи. Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики региона.

Информацию о творческих специализациях озвучил глава региона Глеб Никитин в ходе семинара на базе Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области.

"Я дал поручение министерству образования региона проработать проект нижегородского "Сириуса". Его будем создавать на базе одного из учреждений дополнительного образования Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

Стратегия развития региона предполагает, что в ближайшие годы у каждого четвертого ребенка в Нижегородской области будет дополнительного образование технической и естественнонаучной направленности.
"Следующим шагом станет проведение смен с творческой специализацией", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба, в семинаре на базе Центра эстетического воспитания детей приняли участие более 180 человек из 49 районов региона.

Мероприятие было посвящено плану реализации программы развития на 2018-2019 учебный год. На пленарном заседании были представлены основные векторы системы развития воспитания, дополнительного образования, а также сделаны акценты на реализацию приоритетных национальных проектов.

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