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Бизнес

Депутаты ЗС НО рекомендовали утвердить инвестсоглашение между нижегородским правительством и ООО "Юнилин"

19 сентября 2018 15:11  [81] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области рекомендовали утвердить инвестиционное соглашение между правительством области и ООО "Юнилин". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Данный вопрос стал одной из основных тем для обсуждения на заседании комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Заксобрания 19 сентября.

Как сообщается в пресс-релизе, предприятие реализует приоритетный инвестиционный проект по реконструкции завода по производству ламинированных напольных покрытий. В ходе воплощения в жизнь проекта планируется удвоение мощности завода до 10 млн кв.метров ламината в год за счет установки дополнительного пресса и дополнительной линии на участке распиловки и фрезерования. Объем инвестиций составляет 2,512 млрд рублей.

Планируется предоставить предприятию государственную поддержку в форме льгот по налогу на имущество организаций в сумме 86,898 млн рублей, по налогу на прибыль организаций – 22,196 млн рублей. По окончании срока предоставления льгот и при выходе на проектную мощность сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 117 млн рублей, а также НДФЛ 4 млн рублей.

"Реализация проекта обеспечит увеличение объемов продукции, значительным образом повлияет на эффективность работы предприятия. Но не менее важное условие, это создание дополнительных 70 рабочих мест. Благодаря этому проекту мы решаем не только экономические задачи, но и социальные вопросы", - сказал заместитель председателя комитета Василий Суханов.

Также члены комитета обсудили проект соглашения между правительством Нижегородской области и Правительством Республики Сербской (Босния и Герцеговина) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.

По словам разработчиков, данный документ направлен на активизацию взаимодействия в сферах торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также совместной работы в области информационных технологий и инноваций, промышленного производства, строительства и жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Проекты законов об утверждении данных соглашений рекомендованы к принятию в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 27 сентября.

Напомним, что в декабре 2017 года Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил предоставление льгот ООО "Юнилин" по налогу на прибыль в размере 22,1 млн рублей и льготу по налогу на имущество в размере 86,8 млн рублей.

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