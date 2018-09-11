Более 40 нижегородских компаний приняли участие в первом дне Международного Digital Summit Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Более 40 нижегородских компаний и организаций приняли участие в первом дне Digital Summit, который состоялся в Нижнем Новгороде 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщается в пресс-релизе, глава Нижегородской области Глеб Никитин и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца высоко оценили разработки нижегородских организаций в сфере цифровой экономики, представленные на Международном форуме.

"Во многих сферах мы - регион, который опережает развитие среднероссийской цифровизации. Мы можем быть пилотным регионом как по цифровой промышленности, так и по другим секторам, таким как, например, "Умный город". По целому ряду сфер у нас представлено не одно решение, а несколько конкурирующих. Здоровая конкуренция никому никогда не мешала, хотя, конечно, поддерживать мы должны всех. У нас более 700 IT-компаний, включая совсем небольшие, но есть и крупные. Всего работает 20 тысяч специалистов в IT-сфере. Поэтому есть все условия для того, чтобы обеспечивать и спрос, и предложение на цифровые решения", - сообщил Глеб Никитин.

Отмечается, что среди разработок в сфере цифровой экономики, например, НГТУ им. Алексеева представил газель-автобус с демонстрацией электронных приборов помощи водителю, ННГУ им. Лобачевского - нейромобиль (система обеспечивает регистрацию мультимодальных сигналов головного мозга человека и формирование управляющих команд), комплекс "Киберсердце" (предназначен для автоматизированной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний), экзоскелет - отечественная модель роботизированного устройства, которое поможет человеку с ослабленными, парализованными мышцами выполнять движения. АО "Теплоэнерго" представило информационно-графическую систему "ТеплоГраф", благодаря которой всю необходимую информацию для оперативного устранения неполадок сотрудники получают "в один клик" - система отображает все тепловые сети на карте города. В перспективе данные ИГС "ТеплоГраф" будут доступны с мобильных устройств сотрудников.

Глава региона обратил внимание и на экспозиции, представленные в рамках саммита от Госкорпорации "Росатом" ("Умный город Саров") и компании "Ростелеком", на которых презентована реализация таких проектов, как умные остановки, управление дорожным движением и общественным транспортом.

"Это проекты, которые уже внедрены и в Сарове, и в Нижнем Новгороде. Оба этих города являются пилотными городами на уровне РФ в части реализации программы "Умный регион". Идеи появляются новые постоянно, мы с этими идеями опережаем возможности их реализации. Особенно это будет актуально в силу того, что пару дней назад Президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на уровне Правительства РФ утвердил паспорт национальной программы "Цифровая экономика" - там есть разделы, которые посвящены именно "Умному региону", безопасности, и мы будем обязательно в этих программах поддержки участвовать", - добавил Глеб Никитин.

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца высоко оценил потенциал Нижегородской области и отметил, что регион активно сотрудничает с ФРП – на сегодняшний день 11 нижегородских проектов уже профинансированы на 2,2 млрд рублей. "Я уверен, что потенциал области совершенно точно еще не исчерпан, и здесь я из первых уст анонсирую программу "Цифровизации промышленности ФРП", где мы предоставляем до полумиллиарда рублей под 1-5% годовых на внедрение системы управления производством, на системы проектирования", - сообщил Роман Петруца.

"Цифровизация – это не только сфера IT. Это качественно новые медицина и образование, комфортные условия для жизни и бизнеса, удобные цифровые сервисы. Как законодатель понимаю, что для воплощения всех этих планов в жизнь необходимо провести колоссальную законотворческую работу по принятию ряда законов, касающихся идентификации личности, защиты данных, обеспечения перевода документов в цифровую форму, признать электронную форму сделки, прописать законодательно ведение электронного судопроизводства и нотариата", - добавил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Напомним, что Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде 19-21 сентября 2018 года. Ключевая тема саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".