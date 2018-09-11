Техническая неисправность стала причиной крушения МИГ-31 под Кулебаками Нижегородской области Происшествия

Техническая неисправность стала причиной крушения МИГ-31 под Кулебаками Нижегородской области.

Как передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, истребитель выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдном месте, не причинив разрушений на земле.

Двое лётчиков катапультировались, их жизни ничего не угрожает. "Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы их жизни ничего не угрожает", - отметили в военном ведомстве.

На месте падения самолёта работает комиссия военного ведомства.

По данным "НТА-Приволжье", военный МИГ-31 был прикреплен к авиабазе Саваслейка, которая находится в Кулебакском районе Нижегородской области

Напомним, что военный МИГ-31 разбился в лесах Нижегородской области

Как сообщает РИА-Новости со ссылкой на Минобоорны РФ, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Самолет упал вблизи населенного пункта Кулебаки. Он уточнил, что истребитель после падения взорвался и полностью сгорел.

В июне журнал Military Watch назвал истребитель МиГ-31 "самым быстрым современным боевым самолетом в мире".

Всего на вооружении и хранении российской армии находится более 250 самолетов МиГ-31 в различных модификациях.