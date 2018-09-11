Последние новости рубрики Происшествия
19 сентября 2018 17:06  [121] Техническая неисправность стала причиной крушения МИГ-31 под Кулебаками Нижегородской области
19 сентября 2018 16:48  [120] Военный МИГ-31 разбился в лесах Нижегородской области
19 сентября 2018 11:09  [187] Пожар на площади более 1000 кв метров произошёл на складах в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 18 сентября
19 сентября 2018 09:41  [213] Автомобиль сбил переходившего дорогу на красный свет школьника в Дзержинске Нижегородской области 18 сентября
19 сентября 2018 09:35  [315] Женщина-водитель из-за инсульта совершила ДТП на автостоянке в Кстовском районе Нижегородской области 18 сентября
18 сентября 2018 13:59  [1536] Получившая ожоги после взрыва на нижегородском заводе Свердлова женщина скончалась в больнице
18 сентября 2018 10:19  [247] Три автомобиля сгорели в Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 сентября
18 сентября 2018 10:05  [162] Три жителя Тоншаевского района Нижегородской области осуждены за кражу в исправительной колонии
17 сентября 2018 15:33  [358] Этническую группировку, организовавшую незаконную миграцию иностранцев, осудили в Нижнем Новгороде
17 сентября 2018 13:43  [1615] Ранее судимый нижегородец обвиняется в убийстве жены
Происшествия

Техническая неисправность стала причиной крушения МИГ-31 под Кулебаками Нижегородской области

19 сентября 2018 17:06  [121] Происшествия

Техническая неисправность стала причиной крушения МИГ-31 под Кулебаками Нижегородской области.

Как передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, истребитель выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдном месте, не причинив разрушений на земле.

Двое лётчиков катапультировались, их жизни ничего не угрожает. "Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы их жизни ничего не угрожает", - отметили в военном ведомстве.

На месте падения самолёта работает комиссия военного ведомства.

По данным "НТА-Приволжье", военный МИГ-31 был прикреплен к авиабазе Саваслейка, которая находится в Кулебакском районе Нижегородской области

Напомним, что военный МИГ-31 разбился в лесах Нижегородской области

Как сообщает РИА-Новости со ссылкой на Минобоорны РФ, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Самолет упал вблизи населенного пункта Кулебаки. Он уточнил, что истребитель после падения взорвался и полностью сгорел.

В июне журнал Military Watch назвал истребитель МиГ-31 "самым быстрым современным боевым самолетом в мире".

Всего на вооружении и хранении российской армии находится более 250 самолетов МиГ-31 в различных модификациях.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph