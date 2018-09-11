Посвященный 150-летию Максима Горького литературный форум состоится в Нижнем Новгороде 20 октября

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Первый Нижегородский литературный форум, посвящённый 150-летию со дня рождения Максима Горького, состоится 20 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства 20 сентября.
Мероприятие состоится в областной библиотеке имени Ленина. В форуме примут участие ученые, представители нижегородских писательских организаций и издательств.
Как сообщается в пресс-релизе, участники обсудят проблемы современной русской литературы, чтения, авторские стратегии взаимодействия с издателями и читателями, взаимопроникновение жанров, литературную критику. Отдельный блок выступлений составят презентации современных литературных проектов: "Внеклассные чтения", "Добро и любовь", "Шарф" и "Одеяло" от Hurma Project, "Громко, с выражением", "Нижегородская волна" и другие.
"Во второй половине дня состоятся встречи с известными российскими писателями, чьи имена сейчас популярны и чье творчество высоко оценено на общероссийском литературном пространстве", - говорится в сообщщении.
Также в Белом зале для участников Фестиваля подготовлена книжно-иллюстративная экспозиция "Нижегородское Заволжье: к 200-летию П.И. Мельникова (А. Печерского)"; выставка работ художников Инны и Василия Варламовых.
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