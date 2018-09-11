Нижний сегодня: главные события дня Общество

Модель Наталья Водянова открыла в Нижнем Новгороде инклюзивный игровой парк

Ожидается, что он сможет принять до 250 тысяч посетителей в год. На его территории расположились игровые и спортивные зоны, а также скейт-парк. Задачей проекта является предоставление возможности детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом. Поэтому во всех зонах парка есть специальное оборудование.

Пингвинарий в нижегородском зоопарке "Лимпопо" откроется не раньше 2020 года

Директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин говорит, что к пингвинариям, строительство которого зоопарк ведет уже не первый год, сейчас со стороны комиссий из Европы предъявляются высокие требования. Без одобрения этих комиссий зоопарк не получит разрешения на ввоз пингвинов, поскольку они являются птицами занесенными в международную красную книгу.

Денег на возведение пингвинария у "Лимпопо" сейчас нет, но, предполагается, что средства будут к 2020 году.

Обвиняемому в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова продлили срок ареста на один месяц

Продление ареста суд обосновал тем, что в конце октября текущего года по делу необходимо провести комплексную стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, получить заключение экспертов, ознакомить с этими заключениями обвиняемого, потом допросить его и выполнить иные необходимые следственные и процессуальные действия.

Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде закрылся 21 сентября

Ровно за месяц общими усилиями нижегородцев, градозащитников, поддержки различных компаний, представителей городской власти удалось восстановить дом 1891 года на ул. Короленко (Дом вдовы титулярного советника Скворцовой).

Пожар в нижегородском концертном зале "Юпитер" произошел 21 сентября

Площадь пожара составила 30 кв. метров. Возгорание ликвидировано около 17:30.