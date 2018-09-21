"Нужно стремиться обеспечить достойный уровень пенсий", - Илья Померанцев

Илья Померанцев
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"Нужно стремиться обеспечить достойный уровень пенсий", - сказал руководитель нижегородского отделения партии "Гражданская сила" Илья Померанцев, комментируя пенсионную реформу.
"Нужно менять подход к формированию будущих пенсий. Мы должны стремиться обеспечить достойный уровень выплат, который не будет заставлять искать варианты подработки для пенсионеров", - считает он.
"Изменения в пенсионной системе необходимы. Отчисления в пенсионный фонд сокращаются, а количество выходящих на пенсию - увеличивается. Нужно менять подход к формированию будущих пенсий", - отметил Илья Померанцев.
"Мы должны стремиться обеспечить достойный уровень выплат, который не будет заставлять искать варианты подработки для пенсионеров и обеспечит хороший уровень социальной поддержки. Я такой же гражданин, как и все, и если есть перспектива получать пенсию выше, чем сейчас, то я – за", - заключил руководитель нижегородского отделения партии "Гражданская сила".
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