"Нужно стремиться обеспечить достойный уровень пенсий", - Илья Померанцев Политика

Илья Померанцев Фото: соцсеть

"Нужно стремиться обеспечить достойный уровень пенсий", - сказал руководитель нижегородского отделения партии "Гражданская сила" Илья Померанцев, комментируя пенсионную реформу.

"Нужно менять подход к формированию будущих пенсий. Мы должны стремиться обеспечить достойный уровень выплат, который не будет заставлять искать варианты подработки для пенсионеров", - считает он.

"Изменения в пенсионной системе необходимы. Отчисления в пенсионный фонд сокращаются, а количество выходящих на пенсию - увеличивается. Нужно менять подход к формированию будущих пенсий", - отметил Илья Померанцев.

"Мы должны стремиться обеспечить достойный уровень выплат, который не будет заставлять искать варианты подработки для пенсионеров и обеспечит хороший уровень социальной поддержки. Я такой же гражданин, как и все, и если есть перспектива получать пенсию выше, чем сейчас, то я – за", - заключил руководитель нижегородского отделения партии "Гражданская сила".