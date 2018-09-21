Последние новости рубрики Политика
24 сентября 2018 12:20  [60] "Нужно стремиться обеспечить достойный уровень пенсий", - Илья Померанцев
20 сентября 2018 17:56  [1565] Госдума РФ приняла в I чтении предложенный ЕР законопроект о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров
20 сентября 2018 10:22  [525] Администрация Нижнего Новгорода заключила соглашение со "Сбербанком" о разработке стратегии развития города
19 сентября 2018 17:27  [195] Нижегородская область будет реализовывать более 30 флагманских IT-проектов
19 сентября 2018 14:49  [1491] "Я не питаю иллюзий о возможностях городского бюджета", - Сергей Горин
19 сентября 2018 13:02  [345] Нижегородская Дума утвердила изменения в структуре горадминистрации 19 сентября
19 сентября 2018 10:32  [255] Сергея Горина представили в нижегородской Думе в качестве депутата по округу № 17
18 сентября 2018 21:01  [1670] Глеб Никитин на встрече Владимира Путина с вновь избранными главами регионов принял поздравления с победой на выборах
18 сентября 2018 18:21  [1629] Несколько депутатов нижегородского Заксобрания решили сменить комитеты парламента
18 сентября 2018 17:10  [311] Прямые выборы глав МСУ предложили вернуть в Нижегородской области
Политика

"Нужно стремиться обеспечить достойный уровень пенсий", - Илья Померанцев

24 сентября 2018 12:20  [60] Политика
Илья Померанцев

Илья Померанцев

Фото: соцсеть

"Нужно стремиться обеспечить достойный уровень пенсий", - сказал руководитель нижегородского отделения партии "Гражданская сила" Илья Померанцев, комментируя пенсионную реформу.

"Нужно менять подход к формированию будущих пенсий. Мы должны стремиться обеспечить достойный уровень выплат, который не будет заставлять искать варианты подработки для пенсионеров", - считает он.

"Изменения в пенсионной системе необходимы. Отчисления в пенсионный фонд сокращаются, а количество выходящих на пенсию - увеличивается. Нужно менять подход к формированию будущих пенсий", - отметил Илья Померанцев.

"Мы должны стремиться обеспечить достойный уровень выплат, который не будет заставлять искать варианты подработки для пенсионеров и обеспечит хороший уровень социальной поддержки. Я такой же гражданин, как и все, и если есть перспектива получать пенсию выше, чем сейчас, то я – за", - заключил руководитель нижегородского отделения партии "Гражданская сила".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph