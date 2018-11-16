Салон "Гранд" работает на четвёртом этаже нижегородского ТЦ "Мебельный Базар"

ТЦ "Мебельный Базар" всегда отличался широким ассортиментом мебели на любой вкус. В салоне "Гранд" на четвертом этаже представлены коллекции ценового сегмента эконом. При этом вся мебель отличается высоким качеством и стильным дизайном. Салон "Гранд" является представителем мебельной фабрики "Calpe". На сайте компании можно выбрать нужную модель и заказать всё у продавца-консультанта. Специалист поможет организовать пространство с помощью мебели так, чтобы интерьер стал комфортным и уютным. Что касается материалов, то нужно отметить, что основой всей мебели является ЛДСП. Свойства этого материала зависят от назначения той или иной мебели. Для ванной комнаты фабрика использует материал с влагостойким покрытием. Для спальни такое покрытие не является необходимостью. В кухонных гарнитурах некоторые фасады покрыты пленкой ПВХ. ЛДСП является прочным материалом, из него удобно изготовить корпус мебели, но вот рельефные округлые фасады из него не получатся. Поэтому для внешнего оформления мебели часто используется МДФ. Также в отделке шкафов встречается зеркало. Дизайнерами фабрики постоянно разрабатываются новые модели мебели. Это могут быть целые гарнитуры, а также отдельные элементы мебели.

Салон "Гранд" позиционирует себя как место, где можно приобрести высококачественную мебель от производителя, по низкой цене. Обновлять интерьер не всегда дорого. Это можно сделать так, чтобы цены не шокировали, а бюджет был сэкономлен. Салон "Гранд" на четвертом этаже ТЦ "Мебельный Базар" совместно с фабрикой "Calpe" воплотили в жизнь желания покупателей – сочетание качества и низкой цены.