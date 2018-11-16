Порывы ветра до 20 м/с и метель ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Порывы ветра до 20 м/с и метель ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы.

Как информирует ЦУКС со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа в Нижнем Новгороде и районах области прогнозируются отдельные порывы западного ветра 15-20 м/с, местами метель, гололед. Ситуация будет сохраняться до конца дня 24 ноября.

Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, транспорта.

Не исключены обрушения слабоукрепленныхконструкций, крыш ветхих зданий.

Вероятно увеличение количества случаев травматизма среди населения,связанных с падением на льду вследствие неудовлетворительного состояния тротуаров, придомовых территорий.