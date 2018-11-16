"Мэрия Нижнего Новгорода прекрасно справилась с уборкой улиц после первых снегопадов", - Сергей Зуденков

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"Мэрия Нижнего Новгорода прекрасно справилась с уборкой улиц после первых снегопадов, прошедших за минувшую неделю", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков.
По его словам, сотрудникам муниципальных служб и домоуправляющих компаний удалось довольно оперативно очистить от снега и наледи основные автомобильные дороги и тротуары в областном центре.
"Снегоуборочная техника работала практически круглосуточно, что позволило быстро и качественно привести в порядок улицы и дворы. Возможно, на хорошие результаты повлияло и активное использование информационной системы "Антиснег", благодаря которой нижегородцы теперь могут оперативно передавать через сеть Интернет сведения о состоянии улиц после непогоды", подчеркнул депутат.
Как сообщала ранее администрация Нижнего Новгорода, за неделю работы информационной системы "Антиснег" жители подали более 90 заявок о необходимости очистки территорий от снега.
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