"Мэрия Нижнего Новгорода прекрасно справилась с уборкой улиц после первых снегопадов", - Сергей Зуденков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Мэрия Нижнего Новгорода прекрасно справилась с уборкой улиц после первых снегопадов, прошедших за минувшую неделю", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков.

По его словам, сотрудникам муниципальных служб и домоуправляющих компаний удалось довольно оперативно очистить от снега и наледи основные автомобильные дороги и тротуары в областном центре.

"Снегоуборочная техника работала практически круглосуточно, что позволило быстро и качественно привести в порядок улицы и дворы. Возможно, на хорошие результаты повлияло и активное использование информационной системы "Антиснег", благодаря которой нижегородцы теперь могут оперативно передавать через сеть Интернет сведения о состоянии улиц после непогоды", подчеркнул депутат.

Как сообщала ранее администрация Нижнего Новгорода, за неделю работы информационной системы "Антиснег" жители подали более 90 заявок о необходимости очистки территорий от снега.