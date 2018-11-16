Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2018 16:09  [74] "Мэрия Нижнего Новгорода прекрасно справилась с уборкой улиц после первых снегопадов", - Сергей Зуденков
27 ноября 2018 15:54  [545] И. о. главы Дзержинска Нижегородской области Иван Носков оценил работу МФЦ
27 ноября 2018 15:48  [71] Прокуратура внесла представления двум подрядным организациям за нарушения при уборке снега в Ленинском районе Нижнего Новгорода
27 ноября 2018 15:40  [83] ЕГЭ в 2019 году: китайский язык и другие нововведения
27 ноября 2018 15:33  [121] Администрация начала сбор предложений от нижегородцев по улучшению дорожной ситуации в группе "Город без пробок"
27 ноября 2018 15:08  [83] Нижегородский центр по борьбе со СПИД занял второе место в номинации "Живи и твори" во всероссийском конкурсе
27 ноября 2018 14:34  [140] ИП Каргин не планирует повышать стоимость проезда на маршруте А-71 в Нижнем Новгороде
27 ноября 2018 13:48  [789] Почти 30 домов отремонтировано в Павлове Нижегородской области в рамках программы капремонта
27 ноября 2018 13:34  [86] Специалисты нижегородского филиала группы "Т Плюс" открыли Декаду энергетики в лицее №38
27 ноября 2018 12:40  [958] Глеб Никитин провел совещание по развитию комплекса "Безопасный город" в Нижегородской области
Общество

"Мэрия Нижнего Новгорода прекрасно справилась с уборкой улиц после первых снегопадов", - Сергей Зуденков

27 ноября 2018 16:09  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Мэрия Нижнего Новгорода прекрасно справилась с уборкой улиц после первых снегопадов, прошедших за минувшую неделю", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков.

По его словам, сотрудникам муниципальных служб и домоуправляющих компаний удалось довольно оперативно очистить от снега и наледи основные автомобильные дороги и тротуары в областном центре.

"Снегоуборочная техника работала практически круглосуточно, что позволило быстро и качественно привести в порядок улицы и дворы. Возможно, на хорошие результаты повлияло и активное использование информационной системы "Антиснег", благодаря которой нижегородцы теперь могут оперативно передавать через сеть Интернет сведения о состоянии улиц после непогоды", подчеркнул депутат.

Как сообщала ранее администрация Нижнего Новгорода, за неделю работы информационной системы "Антиснег" жители подали более 90 заявок о необходимости очистки территорий от снега.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph