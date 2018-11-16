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Мужчина погиб на пожаре в Варнавинском районе Нижегородской области 28 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в личном жилом доме в деревне Палаустное поступило в МЧС в 03:03. В результате пожара выгорела внутренняя отделка дома и имущество на общей площади 64 кв. метра. На месте пожара было обнаружено тело 67-летнего хозяина дома.
По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.
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