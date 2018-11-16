ЦБ РФ выпустил серебряную монету номиналом 100 рублей с изображением Нижнего Новгорода и других городов Экономика

Фото: с сайта ЦБ РФ

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ЦБ РФ выпустил серебряную монету номиналом 100 рублей с изображением Нижнего Новгорода и других городов. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России 27 ноября 2018 года.

Монета имеет форму круга диаметром 10 см. Масса драгоценного металла в чистоте - 1 кг, проба сплава - 925.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ.

На обратной стороне монеты по окружности изображены символы городов и территорий — финалистов общероссийского голосования. По внутреннему краю рамок расположены надписи "Петрозаводск", "Дальний Восток", "Иркутск", "Казань", "Сочи", "Севастополь", "Волгоград", "Нижний Новгород", "Владимир", "Сергиев Посад".

В центральной части монеты помещены изображение карты России и надпись в семь строк "Города и территории — участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей", расположенная на фоне расходящихся изогнутых линий, выполненных в технике лазерного матирования.

Тираж монеты - 75 штук.

На сайте ЦБ РФ отмечается, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.