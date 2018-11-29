Электробус курсировал на дорогах Нижнего Новгорода Бизнес

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Электробус курсировал на дорогах Нижнего Новгорода. Об этом в группе соцсети ВКонтакте сообщил очевидец.

"Электробус проходит испытания. Троллейбус с автономным ходом, произведенный на Горьковском автомобильном заводе, замечен на дорогах Нижнего Новгорода", - рассказал пользователь соцсети Александр Кочешков.

"Такой вид экологически чистого транспорта будет удобен для новых микрорайонов, где существуют традиционные троллейбусные маршруты, но контактная сеть не пришла в новые кварталы", - добавил он.

В пресс-службе "Группы ГАЗ" агентству НИА "Нижний Новгород" не стали комментировать информацию на эту тему.

Ранее РИА Новости сообщали о том, что до 2020 года Москва планирует закупить 900 электробусов.

В мае 2017 года власти Москвы приняли решение о закупке 300 электробусов ежегодно в период 2018-2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет. Аукционы на поставку электробусов в Москву выиграли автопроизводители "Камаз" и ГАЗ.

Напомним, в июле 2017 года администрация Нижнего Новгорода отказалась от закупки электробусов. Тогда директор департамента транспорта Александр Голофастов сообщал, что одна единица такого транспорта стоит около 25 млн рублей, а станция подзарядки - 35 млн рублей. Речь шла о продукции завода "Белкоммунмаш" (Минск).