"Нижегородская область всегда будет ориентироваться на профицитный бюджет", - Глеб Никитин Экономика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

"Нижегородская область всегда будет ориентироваться на профицитный бюджет", - сказал губернатор региона Глеб Никитин на заседании Законодательного собрания Нижегородской области, где принимался бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Бюджет на 2019 и 2020 годы сформирован бездефицитным, а на 2021 год запланирован профицит в размере 1,5 млрд рублей.

"Достаточно сложно учесть все приоритеты в бюджетном процессе, в ситуации, когда мы не должны увеличивать госдолг. Более того, мы копили долг в течение восьми лет в среднем по 8,5 млрд рублей в год, а иногда и до 12 млрд рублей. Сейчас мы принимаем бездефицитный бюджет, долг не увеличиваем", - отметил губернатор.

Он акцентировал внимание на программе оказания бесплатной медицинской помощи, предусмотренной в бюджете 2019 год.

"Мы впервые принимаем бездефицитную программу территориальных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. В разные годы дефицит доходил до 2 млрд рублей. В прошлом году мы его снизили. Я считаю, что это реально перспективная задача", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Второе - значительный рост помощи муниципалитетам. Речь идет о 38 тысячах мероприятий, которые мы предусмотрели в бюджете для муниципалитетов. При этом на нескольких совещаниях мы еще выявили задачи, которые муниципалитеты должны решать, но они еще не нашли свое отражение в модельном бюджете. Если найдут - дефицит модельных бюджетов вырастет. Дефицит модельных бюджетов, по нашим расчетам, до финансовой помощи из областного бюджета, составлял 9 млрд рублей. После выделения денег из бюджета региона дефицит снизился до 4,5 млрд рублей", - пояснил губернатор.

"Также у нас получилось решить еще одну удивительную задачу, которой не было раньше - софинансирование национальных проектов. На эти цели в бюджете тоже предусмотрены средства. Они нужны на софинансирование проектов по дорожному строительству, по возведению объектов инфраструктуры", - сказал Глеб Никитин.

"Однако мы будем всегда ориентироваться на бездефицитный и даже профицитный бюджет. Мы с вами сформировали себе еще и некую подушку безопасности - если мы поймем, что вот он, настал момент, когда нам нужно инвестировать в однозначно приоритетный беспроигрышный проект, то сможем вернуться к меньшему темпу снижению госдолга. Я считаю, что у нас есть все основания с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее", - подытожил губернатор.

Напомним, что доходы областного бюджета на 2019 год спрогнозированы в объеме 153,4 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в сумме 17,4 млрд рублей. На 2020 год доходы областного бюджета составляют 156,3 млрд рублей, на 2021 год – 161,4 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2019 год запланированы в объеме 153,4 млрд рублей, на 2020 год -156,3 млрд рублей, на 2021 год – 159,9 млрд рублей.