"Откликаясь на запросы общества, партия способна решать самые сложные задачи", - Вячеслав Никонов

Вячеслав Никонов Фото: НИА Нижний Новгород

"Откликаясь на запросы общества, партия способна решать самые сложные задачи", - сказал депутат Государственной Думы, председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, который в рамках недели приема граждан встретился сегодня с нижегородцами в приемной председателя партии.

"Мы обсудили важнейшие вопросы, связанные со здоровьем детей и дальнейшим совершенствованием спортивной базы школ, подключением к решению этих проблем государственно-частных форм финансирования", - отметил депутат.

"Полагаю, будет уместным привлечь к оценке предложений, представленных в ходе приема нижегородцем Вадимом Цидовым, резервы федеральных партийных проектов, нацеленных на развитие физкультуры и спорта. Мною будут подготовлены соответствующие обращения к координаторам проектов на региональном и федеральном уровнях", - добавил он.

"Интересные мысли высказали аспиранты и члены Совета по делам молодежи при губернаторе области Антон Конаков и Александр Смыков. Речь шла о месте аспирантуры в системе подготовки специалистов высшей квалификации и комплексе социальных вопросах, начиная от размера стипендий и заканчивая региональными льготами. Законодательство в этой сфере действительно нуждается в совершенствовании, что и делается в рамках разработки подзаконных актов. Однако ряд проблем может быть снят уже сейчас, на областном уровне. Воспользуюсь работой в период региональной недели, чтобы поддержать инициативы ребят в законодательных органах", - сообщил председатель профильного комитета Госдумы.

Вячеслав Никонов рассмотрел просьбу исполнительного директора регионального благотворительного фонда "Земля нижегородская" Елены Жарковой. Она попросила поддержать идею Благотворительного совета области о восстановлении Фонтана Благотворителей на площади Маркина. По словам депутата, он намерен оказать личное содействие в этом вопросе.

"Как участник региональных проектов, связанных с развитием народных художественных промыслов, с большим удовлетворением воспринял информацию Николая Смирнова, стоящего у руля областного фонда НХП, о выделении 50-ти миллионного гранта министерства промышленности, торговли и предпринимательства РФ именно на нижегородский фонд", - сказал депутат.

"Мы рассмотрели основные направления работы по развитию промыслов в городах и районах области. Считаю, это будет способствовать совершенствованию инфраструктуры предприятий НХП, привлечению в регион инвесторов, гостей и туристов. Нижегородская область в еще большей степени будет оправдывать звание столицы народных промыслов", - считает депутат Госдумы.

В завершение приема Вячеслав Никонов отметил, что за 17 лет изменились и партия "Единая Россия", и страна.

"Мы можем сегодня решать самые непростые проблемы и обеспечивать мощное влияние на реализацию не только внутренних, но и самых сложных международных задач", - подытожил он.