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Культура и отдых

Стало известно, на каком этапе проект оперного театра на Гребном канале

01 июля 2026 12:12 Культура и отдых
Стало известно, на каком этапе проект оперного театра на Гребном канале

Фото: Кирилл Мартынов

Концепция нового оперного театра на Гребном канале все еще дорабатывается специалистами. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в АНО «Центр 800».

Культурное учреждение, рассчитанное приблизительно на сотню зрителей, намерены расположить между Нижневолжской набережной и Гребным каналом. Ранее проектирование планировалось завершить в апреле этого года, а само строительство — в 2029 году.

Разработкой концепции занимается архитектурное бюро «СПИЧ» по заказу АНО «Центр 800». В 2024 году проект оценивался примерно в 15 млрд рублей, однако окончательная сумма будет зависеть от характеристик здания.

Напомним, эта идея обсуждается в Нижегородской области с 2006 года. Изначально предполагалось, что проектирование стартует в 2007 году, а уже в 2008-м начнется строительство. Тогда стоимость работ оценивалась примерно в один миллиард рублей. Однако из-за сложной экономической ситуации реализацию проекта неоднократно откладывали.

Дополнительные трудности возникли на этапе подготовки документации: проектировщик допустил несколько ошибок и не стал устранять их добровольно. В феврале 2015 года Арбитражный суд удовлетворил иск регионального министерства строительства, обязав специалиста устранить выявленные нарушения.

Первоначально площадкой рассматривался парк Пушкина. В 2011 году власти направили 30 млн рублей на выкуп ресторана «Онегин» на предполагаемой территории. Инициатива вызвала резонанс: часть жителей и депутатов выступили против строительства в границах памятника природы и культуры из-за возможной вырубки деревьев.

В 2019 году власти региона вернулись к обсуждению проекта. Рассматривались возможности привлечения федерального финансирования, а также возобновился подбор альтернативного земельного участка под строительство театра.

В январе 2023 года сообщалось, что ведется работа по урегулированию вопросов собственности на несколько участков, потенциально подходящих для размещения нового здания. После завершения этой процедуры планируется вынести вопрос на архитектурный совет, определить конкретную площадку и объявить архитектурный конкурс.

Ранее мы публиковали фото со стройплощадки отеля на месте «Книжного Новгорода» на площади Минина и Пожарского.

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Теги:
Гребной канал Строительство Театры
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