«Чёт-нечет»: порядок работы АЗС меняют в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

С 00:00 9 июля в Нижегородской области изменится порядок обслуживания на сетевых автозаправочных станциях. По решению регионального оперативного штаба автомобили будут заправлять в зависимости от первой цифры государственного номера.

Продажа топлива по четным и нечетным дням будет действовать на всех сетевых заправках, за исключением АЗС на федеральной трассе М-12.

В четные даты заправиться смогут автомобили, госномер которых начинается с четной цифры — 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные даты будут обслуживать машины с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 или 9.

Например, автомобиль с номером, начинающимся на цифру 9, сможет заправиться 9, 11, 13 июля и в другие нечетные даты. Автомобиль с номером, начинающимся на цифру 4, — 10, 12, 14 июля и в другие четные даты.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, новая мера вводится для того, чтобы уменьшить очереди на заправках. Правило распространяется как на бензин, так и на дизельное топливо.

Новый порядок будет действовать на всех АЗС сетей «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть», кроме заправок, расположенных на трассе М-12.

При этом ограничения не распространяются на транзитный транспорт, а также на службы жизнеобеспечения и быстрого реагирования. В их числе — автомобили скорой помощи, правоохранительных органов, пожарной охраны, коммунальная техника, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспорт, обеспечивающий доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, а также техника для вывоза твердых коммунальных отходов.

Действующие лимиты отпуска топлива сохраняются. На АЗС «Лукойл» бензин отпускают до 40 литров, на АЗС «Газпромнефть» и «Татнефть» — до 30 литров. Для дизельного топлива установлен лимит 60 литров в городе и 200 литров на трассах.

Власти также сообщили, что для водителей будет запущена интерактивная карта с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС. Ее будут наполнять волонтеры, которые начнут работать на 60 основных заправках Нижнего Новгорода. Они также будут разъяснять автомобилистам новый порядок обслуживания и помогать регулировать потоки машин.