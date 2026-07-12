VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было Культура и отдых

11 июля Нижний Новгород впервые принял VK Fest (0+). Организаторы в кратчайшие сроки построили целый город с множеством зон и интерактивных площадок на территории Стрелки.

С часу дня и до позднего вечера там проходили встречи с известными и успешными людьми (музыкантами, артистами, блогерами, инфлюенсерами и т. д.), автограф-сессии с кумирами миллионов, выступления популярных исполнителей (Uma2rman, Клава Кока, Ольга Бузова, Комната культуры, Эджей, t.A.T.u и других).

Активности приготовили для гостей самых разных возрастов. Одни могли подурачиться в детской зоне, другие — заняться йогой (особенно это было эффектно на закате). Подробнее о вчерашнем мега-событии можно прочитать здесь.

Фотографии предоставлены организаторами.