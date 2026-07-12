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Культура и отдых

VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было

12 июля 2026 18:30 Культура и отдых

11 июля Нижний Новгород впервые принял VK Fest (0+). Организаторы в кратчайшие сроки построили целый город с множеством зон и интерактивных площадок на территории Стрелки.

С часу дня и до позднего вечера там проходили встречи с известными и успешными людьми (музыкантами, артистами, блогерами, инфлюенсерами и т. д.), автограф-сессии с кумирами миллионов, выступления популярных исполнителей (Uma2rman, Клава Кока, Ольга Бузова, Комната культуры, Эджей, t.A.T.u и других).

Активности приготовили для гостей самых разных возрастов. Одни могли подурачиться в детской зоне, другие — заняться йогой (особенно это было эффектно на закате). Подробнее о вчерашнем мега-событии можно прочитать здесь.

Фотографии предоставлены организаторами.

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VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026
VK Fest 2026

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Теги:
VK Fest Стрелка Фестиваль
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VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
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