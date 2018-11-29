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Бизнес

Нижегородское УФАС заявило о "технической ошибке" при выборе организатора школьного питания

03 декабря 2018 18:10  [104] Бизнес

Нижегородское УФАС заявило о "технической ошибке" при выборе организатора школьного питания. Об этом в ходе брифинга 3 декабря 2018 года рассказал руководитель управления Михаил Теодорович.

"Мы полагаем, что совершена некая техническая ошибка. Возможно, кто-то погорячился, кто-то ошибся. Всякое бывает. При принятии мер по исправлению указанной ошибки эта задача может быть решена весьма скоро. Отмечу, что мы совершенно солидарны с главой города и его командой в том, что никакие документарные коллизии не должны и не могут помешать нормальной организации этого процесса", - пояснил руководитель ведомства.

Он отметил, что в процедуре фигурируют бюджетные деньги, поэтому ее необходимо приводить в соответствие с нормами 44-ФЗ: организовать конкурс на сайте госзакупок, чтобы по его итогам выбрать победителя.

Напомним, 19 ноября стало известно, что "ЕЦМЗ" выиграл конкурс по школьному питанию. Согласно разработанному ранее положению в мэрии, победителя определяли не на сайте госзакупок, а комиссия из 12 человек рассматривала заявки и решала, кого выбрать единственным организатором питания в большинстве школ (обеспечивать питанием 143 школы из 167).

После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала администрации Нижнего Новгорода предписание об аннулировании итогов конкурса. В свою очередь мэрия была намерена оспорить в суде данное предписание ФАС.

На брифинге 3 декабря Михаил Теодорович сообщил о том, что положение об организации питания будет приведено в соответствие с законом после устранения технической ошибки. Нижегородское УФАС готово оказать консультационную поддержку властям.

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