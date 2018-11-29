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Бизнес

ФАС РФ выдала предписание об аннулировании итогов конкурса по выбору организатора питания в нижегородских школах

29 ноября 2018 18:14  [1] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала администрации Нижнего Новгорода предписание об аннулировании итогов конкурса по выбору организатора питания в школах. Эту информацию агентству НИА "Нижний Новгород" подтвердили в нижегородском УФАС.

В нижегородском УФАС также добавили, что в понедельник, 3 декабря, в 12 часов состоится брифинг, где будет озвучена более подробная информация.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре МП "ЕЦМЗ" выиграл конкурс по школьному питанию. Всего было рассмотрено четыре заявки.

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