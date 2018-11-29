ФАС РФ выдала предписание об аннулировании итогов конкурса по выбору организатора питания в нижегородских школах Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала администрации Нижнего Новгорода предписание об аннулировании итогов конкурса по выбору организатора питания в школах. Эту информацию агентству НИА "Нижний Новгород" подтвердили в нижегородском УФАС.

В нижегородском УФАС также добавили, что в понедельник, 3 декабря, в 12 часов состоится брифинг, где будет озвучена более подробная информация.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре МП "ЕЦМЗ" выиграл конкурс по школьному питанию. Всего было рассмотрено четыре заявки.