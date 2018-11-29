Мэрия Нижнего Новгорода намерена оспорить предписание ФАС РФ об аннулировании итогов конкурса по питанию в школах Общество

Мэрия Нижнего Новгорода намерена оспорить в суде предписание ФАС РФ об аннулировании итогов конкурса по выбору организатора питания в школах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 30 ноября 2018 года.

Таким образом, мэрия будет отстаивать право выбора единственного поставщика питания на основании постановления, подписанного главой.

Напомним, накануне стало известно, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала администрации предписание об аннулировании итогов конкурса, в котором победила одна компания - МП "ЕЦМЗ". Всего было рассмотрено четыре заявки (МП "ЕЦМЗ", ООО "Торговый дом "Народный", ИП Малов Лев Викторович и ООО "Торговый Дом СПП").

По итогам конкурса "ЕЦМЗ" должен обеспечивать питанием 143 из 167 школ города с 1 декабря этого года. Ввиду выданного мэрии предписания, изменения пока действовать не будут: кормить детей по-прежнему будут две компании "ЕЦМЗ" и ТД "Народный", как это происходило до 1 декабря.

Директор департамента образования Нижнего Новгорода Елена Платонова обратила внимание, что в любом случае, нижегородские школьники с 1 декабря будут обеспечены горячим питанием в полном объеме.

Как заметила пресс-секретарь администрации города Бэла Рубинштейн, ранее пакет документов по конкурсным процедурам был отправлен для правовой и антикоррупционной оценки в городскую прокуратуру, все замечания обоих органов были учтены.