Зажигалки ZIPPO - надежность и удобство

Зажигалки ZIPPO - это легендарные американские изделия, отличающиеся высоким качеством и великолепным дизайном.

Первые зажигалки zippo появились в далеком 1933 году. Сегодня изделия пользуются повышенным спросом. Зажигалки ZIPPO популярные во многих странах мира. Такой фактор объясняется высоким качеством моделей и спецификой конструкции, что позволяет их использовать в любых условиях.

Отличительные характеристики.



При изготовлении зажигалок Zippo используются современные высокотехнологические сплавы. Это гарантирует небольшой вес моделей. Различные модели могут производиться по отличающимся технологиям. Корпус может быть гладким или иметь элементы шероховатости, но в любом случае в конструкции зажигалок нет острых выступов и граней. Именно это делает изделия узнаваемыми.

Обязательно на корпусе зажигалки от американского производителя изображается именной штамп в виде специальной надписи. Примечательно, что точка в литере «I» изображается в виде пламени. Этот символ является логотипом компании. На каждой модели можно найти дополнительно латинскую букву и арабскую цифру. Данные символы указывают на дату изготовления.



При использовании зажигалки от американского производителя раздается оригинальный щелчок. Примечательно, что на этот звук в компании имеется утвержденный патент. Такое свойство зажигалки Zippo позволяет проверить подлинность изделия.

Современные модели отличаются высокой надежностью при эксплуатации. В них предусмотрено:

* Наличие ветрозащитного экрана.

* На поверхности колесика имеются насечки под углом 30 градусов, что повышает эргономичность зажигалок.

* Фитиль изготавливается из специального полимера с плетением медной нитью.

Зажигалки снабжаются специальной крышкой, которая надежно защищает устройство от грязи и пыли. Удобство использования гарантируется специальным механизмом, позволяющим открывать крышку и использовать зажигалку одной рукой. Зажигалки поставляются в различных упаковках, но при этом обязательно в комплекте поставляется инструкция по эксплуатации на английском языке. Производитель дает на зажигалки пожизненную гарантию, поэтому на бесплатное сервисное обслуживание можно рассчитывать, если изделие было приобретено много лет назад.

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