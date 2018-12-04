Уголовное дело в отношении экс-замглавы администрации Балахнинского района Нижегородской области направлено в суд Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Балахнинского района Нижегородской области направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, бывший чиновник обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в январе 2015 года чиновник издал заведомо незаконное распоряжение о разрешении реконструкции здания автостанции. "При этом он был осведомлен, что проект не предусматривает реконструкцию здания автостанции, а разработан для строительства нового двухэтажного здания торгового центра, и повлечет утрату муниципальным образованием автостанции", - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, последствиями действий обвиняемого стала утрата районом объекта транспортной инфраструктуры, что повлекло за собой невозможность предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания в границах района.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что об аресте замглавы администрации Балахнинского района Дмитрия Валатина стало известно в апреле 2018 года. В то же время суд арестовал первого заместителя главы администрации Балахнинского района Елену Бутусову, подозреваемую по этому же делу.

Как сообщалось ранее, депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков приобрел здание Балахнинского Дома культуры по адресу: ул. Энгельса, 70 за 4,977 млн рублей. Позднее прокуратура сочла эту цену заниженной. В апреле 2017 года собственник снес здание.

Напомним также, депутат ЗС НО, экс-глава района Александр Глушков и его брат – депутат Земского собрания Балахнинского района Владимир Глушков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. 30 марта они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В частности, они обвиняются в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне и использования ее здания не по прямому назначению, а для организации торгового центра. Владимир Глушков был задержан 2 августа на территории Грузии, 6 августа там же задержан Александр Глушков.