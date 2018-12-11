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Экономика

Заседание первого координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде

11 декабря 2018 14:33  [196] Экономика

Заседание координационного совета по развитию промышленности прошло в Нижнем Новгороде 10 декабря 2018 года. В совете впервые принимали участие все торговые представители РФ за рубежом, а также делегации всех регионов России и руководители ведущих промышленных предприятий.

Совет проходил под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Перед этим Глеб Никитин и Денис Мантуров посетили нижегородские промышленные предприятия: завод "Красный якорь" и ЦНИИ "Буревестник", а также посетили выставку образцов промышленной продукции нижегородских предприятий в технопарке "Анкудиновка".

Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря
Заседание координационного совета по развитию промышленности в Нижнем Новгороде состоялось 10 декабря

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