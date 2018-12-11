Актеры театра Комедiя не смогут досрочно уйти на пенсию из-за "характера деятельности" учреждения Общество

Театр Комедiя Фото: НИА Нижний Новгород

Актеры нижегородского театра комедии не смогут досрочно уйти на пенсию из-за "характера деятельности" учреждения. Об этом сообщили в региональном отделении ПФР.

Один из актеров нижегородского театра Комедiя - Игорь Смеловский, имея 30-летний стаж и отметивший 55-летний юбилей, начал оформлять досрочный выход на пенсию. Однако в региональном отделении ПФР ему в этом отказали.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в ПФР, право на досрочный выход на пению по старости имеют актеры, которые проработали в государственных или муниципальных театрах не менее 15-30 лет, а также, если им исполнилось 50-55 лет.

Между тем, такое право получают актеры определенных театров, в перечень которых входят театры оперы и балета, музыкальные и музыкально-драматические театры, театры кукол, детские театры, театры юного зрителя, а также драматические театры.

"Театры комедии в этот список не входят", - сказали в отделении ПФР, пояснив, что у театра Комедiя "наименование, правовой статус и характер деятельности содержатся в учредительных документах".

Список профессий и должностей сотрудников театров, творческая работа которых дает право на досрочную пенсию, утвердил Совет министров РСФСР 28 августа 1991 года.

При этом руководство театра Комедiя в 2005 году внесло в учредительные документы (в Устав) изменения, которые позволили актерам выходить на пенсию досрочно, но эти изменения не касались сотрудников, начавших работать до внесения изменений.

"Вопрос о возможности учета в специальный стаж периодов до указанной даты, к сожалению, не урегулирован", - добавили в управлении ПФР.

В настоящее время сотрудники театра Комедiя, которые не попали в категорию получивших право уйти досрочно на пенсию, пытаются оспорить это в суде.