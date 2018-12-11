Пластиковые окна для комфортной атмосферы в помещении

Пластиковые окна от производителя - это большая гарантия оптимального показателя цена/качество.

Сегодня пластиковые окна являются очень востребованными конструкциями. Заказать их можно например на оконном заводе в Санкт-Петербурге, где при изготовлении применяются высококачественные материалы, соответствующие всем имеющимся стандартам. На сайте ess-okna.ru можно познакомиться с конструктивными особенностями изделий.

Важные нюансы.

Рамы окон ПВХ изготавливаются из полимеров на основе винилхлорида. Стекла в оконных конструкциях надежно фиксируется с помощью резиновых прокладок. Это гарантирует герметичность и исключает возникновения сквозняков. Оконные конструкции обеспечивает качественную шумоизоляцию. Даже двухслойное окно ПВХ способно поглощать более 50% внешних шумов.

Пластиковые окна - это долговечная конструкция. Ее по утверждению производителя можно эксплуатировать десятки и сотни лет без проведения каких-либо ремонтных работ. Материал изготовления отличается инертностью и не разрушается от воздействия влаги. Окна из ПВХ не теряют эстетического вида при воздействии любых негативных внешних явлений, к примеру, мороза или прямых солнечных лучей.

Оконные конструкции из ПВХ отличаются простотой в использовании. Окна легко монтируются, и при необходимости быстро проводится их демонтаж. Уход за такими окнами не требует усилий. Для очистки пластиковых поверхностей и непосредственно стекол могут использоваться любые бытовые неагрессивные чистящие и моющие средства. Как правило, необходимость очистки конструкций возникает не чаще чем пару раз в месяц.

Пластиковые окна - это очень красивые конструкции. Как правило, для их изготовления используется белый пластик. Но по желанию можно использовать материал различных оттенков. В последнее время производители предлагают имитацию ценных пород деревьев. Кроме обычных стекол могут устанавливаться тонированные, узорчатые или зеркальные.

Материал, из которого изготавливаются ПВХ окна, отличается экологической чистотой. Он безвреден и не может навредить здоровью человека. Поливинилхлорид широко используются даже для изготовления упаковки для пищевых продуктов.

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