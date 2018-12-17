"Стратегия развития области предусматривает амбициозные цели в АПК и нам нужны квалифицированные кадры", - Глеб Никитин

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

"Стратегия развития Нижегородской области предусматривает амбициозные цели в агропромышленном комплексе и нам нужны квалифицированные кадры", - сказал губернатор региона Глеб Никитин, комментируя принятый 20 декабря закон о мерах поддержки молодых специалистов в сельском хозяйстве.

"В сельском хозяйстве региона сегодня дефицит специалистов. Остро не хватает агрономов, зоотехников, ветеринарных специалистов, инженеров. Мне говорили об этом многие руководители нижегородских хозяйств во время наших встреч. Конечно, без квалифицированных кадров нельзя эффективно развивать агропромышленный комплекс. А мы в Стратегии развития области вместе с аграриями наметили довольно амбициозные цели", - отметил Глеб Никитин.

По данным регионального минсельхоза, в последние годы наблюдается снижение численности занятых в сельскохозяйственном производстве с 25,8 тысяч человек в 2015 году до 22,3 тысяч человек в 2018 году. При этом в Нижегородской области по-прежнему сохраняется дефицит специалистов, который составляет в настоящее время около 500 человек.

"Чтобы решить проблему дефицита кадров, я поручил правительству области разработать законопроект о мерах поддержки молодых специалистов, и депутаты нас поддержали. Меня очень порадовало, что в разработке этого закона очень активно участвовали сами руководители хозяйств - они были на всех заседаниях профильного комитета", - добавил губернатор.

По словам главы региона, областной закон предполагает ежемесячные надбавки к зарплате молодых специалистов. Так, молодым специалистам, получившим высшее образование, в течение двух лет будет назначаться ежемесячная выплата в размере 8 тысяч рублей, специалистам со средним профессиональным образованием - 6 тысяч рублей.

"Кроме того, молодым работникам установлена ежемесячная выплата в размере 4 тысяч рублей, которая будет выплачиваться так же в течение двух лет. Речь идет о таких профессиях как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, оператор машинного доения, оператор по искусственному осеменению животных", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что впервые в Нижегородской области появятся аграрные стипендии. Их смогут получать студенты, обучающиеся за счет бюджета наиболее востребованным сельскохозяйственным специальностям. Для студентов вузов стипендия составит 4 тысячи рублей в месяц, для обучающихся в профессиональных образовательных организациях – 3 тысячи рублей в месяц. Стипендии смогут получать студенты, заключившие соглашение о дальнейшем трудоустройстве с сельскохозяйственными организациями области.

Помимо этого, ежегодно в первые три года молодому специалисту с высшим образованием будет установлено пособие в размере 100 тысяч рублей, для выпускника техникума – 70 тысяч рублей.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Законодательного собрания была поддержана поправка, согласно которой вводится альтернативный вариант получения данного пособия. Через год после трудоустройства его можно будет получить однократно в размере 300 тысяч рублей (для молодых специалистов с высшим образованием) и 210 тысяч рублей (со средним профессиональным образованием). В этом случае пособие будет носить целевой характер - на приобретение или строительство жилья.

"Этими мерами государственной поддержки смогут воспользоваться специалисты в возрасте до 35 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года", - подытожил Глеб Никитин.