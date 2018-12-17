Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Уверен, что никакого "коллапса" во время "мусорной реформы" у нас не произойдет", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверил жителей региона, что область готова к "мусорной реформе". Он также сказал, что власти подготовились к мониторингу реализации реформы и намерены своевременно реагировать в случае возникновения спорных вопросов.

Заксобрание согласовало вице-губернатора и семь заместителей губернатора Нижегородской области

От приставки и.о. избавились Александр Югов, Андрей Харин, Сергей Морозов, Андрей Гнеушев,Дмитрий Краснов, Андрей Бетин, Игорь Носов, а также вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин.

Зампредседателя комитета ЗС НО по АПК Михаил Манухин написал заявление о выходе из состава парламента

Михаил Манухин написал заявление о досрочном прекращении полномочий. На заседании законодательного собрания Нижегородской области депутаты одобрили это заявление.

Девочка с ограниченными возможностями здоровья из Нижегородской области взяла интервью у президента РФ Владимира Путина

Сегодня состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента, которая длилась почти 4 часа. Регина Парпиева - 17-летняя участница проекта "Мечтай со мной" (девочка слепая) из города Бор, после пресс-конференции взяла интервью у Путина, поговорив с ним о том, как он стал президентом, трудная ли эта работа, какое желание он загадает на Новый год и каковы впечатления от прошедшей минутами ранее большой пресс-конференции.

Нижегородцам запретили делать шумный ремонт после 20:00

Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания. Ранее в будние дни запрещалось проводить шумные ремонтные работы с 22:00 до 07:00 часов, теперь же этот период изменили на время с 20:00 до 07:00 часов. Новый закон также предусматривает изменение времени на шумные работы в выходные дни. Раньше в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни нельзя было шуметь с 23:00 до 10:00 часов, теперь запрет на шумные работы распространяется с 20:00 до 10:00.