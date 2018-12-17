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Общество

"Уверен, что никакого "коллапса" во время "мусорной реформы" у нас не произойдет", - Глеб Никитин

20 декабря 2018 20:38  [160] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

"Уверен, что никакого "коллапса" во время "мусорной реформы" у нас не произойдет", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя готовность региона к этому периоду.

"Мы более готовы к реформе, чем регионы-партнеры. Но эта реформа - серьезный слом существующего порядка. В этой сфере будут происходить серьезные изменения. Естественно, нужно будет в ежедневном режиме мониторить порядок ее реализации начиная с 1 января 2019 года. Мы к такому мониторингу также готовы", - пояснил губернатор.

"В ходе перестройки хозяйственных взаимоотношений, с появлением новых субъектов деятельности, могут возникнуть какие-то неурегулированные вопросы, и наша задача своевременно на них реагировать, иметь запас прочности. У нас все это есть", - отметил Глеб Никитин.

"Мы уверены, что пройдем этот переходный период. Я уверен, что никакого коллапса, никакого ухудшения качества обслуживания в связи с реформой на первом этапе не произойдет. В ближайшее время должно произойти улучшение качества оказания этой услуги, это главная задача реформы", - подчеркнул губернатор.

Напомним, что нижегородские регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) протестируют работу новой системы для мониторинга ситуации и выявления проблемных участков с 25 декабря.

Для оперативного реагирования в случае несвоевременного вывоза ТКО у региональных операторов по обращению с ТКО уже в декабре начнут работать "горячие линии":
- Сормовский район: 288-80-88
- другие районы Нижнего Новгорода: 265-30-00

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