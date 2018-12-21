Нижегородские промпредприятия в январе-ноябре увеличили продажи на 11% - до 1,35 трлн рублей Экономика

Нижегородские промпредприятия в январе-ноябре увеличили продажи на 11% - до 1,35 трлн рублей Фото: НИА Нижний Новгород

Промышленные предприятия Нижегородской области в январе-ноябре 2018 года увеличили реализацию продукции на 10,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 1,35 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина.

В том числе обрабатывающие предприятия увеличили отгрузку продукции на 11,4% - до 1,2 трлн рублей.

По словам Евгения Люлина, производство продукции в области также увеличилось. Индекс промышленного производства за 11 месяцев 2018 года по промышленности в целом составил 102,4%, индекс производства обрабатывающих производств составил 103%. Наибольший прирост в ноябре наблюдался в химической отрасли и производстве бумаги. Также отмечен рост производства электрического оборудования (на 20,6%), одежды (на 11,1%), текстильных изделий (на 9%).

Ожидается, что по итогам 2018 года нижегородские промышленные предприятия выпустят продукции на 1,4 трлн рублей, что позволит региону занять позицию в тройке лидеров в ПФО и в десятке - в России.

"В этом году были утверждены проекты, которые послужат основой роста промышленного производства в Нижегородской области в 2019 году. Например, это заключение соглашения с "Лукойлом" о строительстве нового нефтеперерабатывающего производства с объемом инвестиций порядка 70 млрд рублей, специнвестконтракта с ГАЗом. Также разработана инвестпрограмма Выксунского металлургического завода, которая предполагает около 170 млрд рублей инвестиций в течение нескольких лет", - сказал Евгений Люлин.

"Важным событием для региональной промышленности стал запуск в 2018 году проекта "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий. Сейчас в программе 18 нижегородских предприятий, и количество участников будет увеличиваться", - отметил Евгений Люлин. Напомним, что к 2024 году количество участников планируется увеличить до 200.

"Кроме того, мы вместе с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, РСПП обратились в правительство России с просьбой о создании государственной программы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это важно для того, чтобы обеспечить постепенное, продуманное увеличение производства гражданской продукции в ОПК. Президент РФ Владимир Путин поддержал эти предложения и поставил такую задачу перед федеральным правительством", - подытожил вице-губернатор.

Как сообщалось ранее, 10 декабря министр промышленности РФ Денис Мантуров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) в рамках которого машиностроительный холдинг инвестирует 20 млрд рублей в создание новых производств. Половину этой суммы "Группа ГАЗ" потратит на автомобилестроение в Нижегородской области. В рамках контракта 532974 планируется выпуск новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков, и локализацию современного легкого дизельного двигателя для LCV.

"Для нижегородцев очень важно, что ГАЗ будет жить и развиваться благодаря СПИК. Предприятие уже является одним из лидеров экспортной деятельности в регионе и, благодаря контракту, это направление получит новый импульс", - сказал при подписании контаркта Глеб Никитин.

Еще один СПИК одобрен компании "Снабполимермедицина", которая намерена построить в Нижегородской области завод по производству безопасных одноразовых шприцев третьего поколения и одноразовой продукции для забора, хранения и переливания крови. Инвестиции в это производство превысят 3 млрд рублей.