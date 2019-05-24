Банк "Открытие": семейные россияне берут потребительские кредиты вдвое чаще одиноких Бизнес

Женатые и замужние россияне берут потребительские кредиты примерно вдвое чаще, чем одинокие. Таковы данные исследования портрета заемщика банка "Открытие" по льготному потребкредиту наличными под 9,9%.

Согласно исследованию клиентского профиля, доля замужних женщин среди взявших льготный потребительский кредит составляет около 23%, а женатых мужчин – более 28%. Еще порядка 3% состоят в гражданском браке. Около 17% заемщиков не состоят в браке, а около 7% - разведены. Таким образом, количество семейных россиян среди берущих потребительские кредиты в банке примерно вдвое выше числа одиноких.

Почти 43% заемщиков имеют высшее профессиональное образование, еще четверть - среднее профессиональное.

По словам вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаила Чамрова, у семейных людей обычно больше потребительских расходов, чем у одиноких. Поэтому такое соотношение заемщиков кажется вполне логичным. Льготный кредит позволяет людям удовлетворить свои насущные финансовые потребности на привлекательных условиях и улучшить качество их жизни.

Льготный потребительский кредит наличными под 9,9% годовых (ставка действует в первый год кредита) был запущен банком "Открытие" 11 марта 2019 года. С начала запуска число заявок на льготный кредит вырос на 80%.

C марта по май в банке выдано 36 844 кредитов наличными на сумму 21,3 млрд рублей, из них 80% по льготной программе. Суммарный объем льготных кредитов за два месяца действия проекта достиг 17 млрд рублей.

Почти треть льготных кредитов взяли жители Западной Сибири, 16% - москвичи. Далее идут жители Северо-Западного федерального округа (13%) и Поволжья (12%).

Банк "Открытие" запустил новый кредит наличными по ставке 9,9% 11 марта 2019 года. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 тысяч до 5 млн рублей, без залога или поручительства. Со второго года далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты могут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.

Банк "Открытие" - системообразующий банк. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("А+(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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