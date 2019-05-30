Частный детектив подозревается во вмешательстве в личную жизнь нижегородки Происшествия

Частный детектив из Сормовского района Нижнего Новгорода подозревается во вмешательстве в личную жизнь женщины. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, в феврале 2019 года 33-летний сотрудник детективного агентства по просьбе клиента запросил у оператора сотовой связи детализацию телефонных разговоров жительницы Нижнего Новгорода, что является нарушением права на тайну телефонных переговоров, гарантированное ч. 2 ст. 23 Конституции РФ. В дальнейшем он передал их заказчику, получив от него деньги.

Действия подозреваемого выявлены оперативными сотрудниками отдела в Сормовском районе Нижнего Новгорода регионального УФСБ России. В отношении детектива возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 203 УК РФ (совершение частным детективом действий, выходящих за пределы полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан).