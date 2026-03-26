Девять международных авиарейсов будут доступны нижегородцам летом-2026

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова, который с 29 марта переходит на весенне-летний режим работы. Новое расписание будет действовать по 24 октября, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В рамках сезона запланированы пассажирские перевозки по 23 направлениям. Выполнять рейсы будут 16 авиакомпаний.

Главным новшеством 2026 года станет запуск прямого авиасообщения с Белградом. Напомним, рейсы в столицу Сербии начнет выполнять авиакомпания Air Serbia. Старт полетов намечен на 19 мая.

Кроме Белграда пассажирам будут доступны еще восемь международных направлений без пересадок. В их числе Анталья, Батуми, Ереван, Сухум, Ташкент, Тбилиси, Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Внутри страны в весенне летнем сезоне предусмотрено 14 направлений. Наиболее востребованными традиционно остаются перелеты в Москву и Санкт Петербург.

Также прямыми рейсами можно будет отправиться в Екатеринбург, Самару, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Сочи, Уфу и Челябинск.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways увеличивает число рейсов из Нижнего Новгорода в Ташкент.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

