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Общество

Матпомощь пострадавшим на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области будут выделять с 3 июня

02 июня 2019 14:30  [630] Общество

Материальная помощь пострадавшим от взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, находящимся на лечении в стационарах, будет выделяться с понедельника.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Согласно информации, 3 июня деньги будут переведены на счета.

"С понедельника людям, кто находится на лечении в стационарах, начнут выделять материальную помощь. Из бюджета региона будет направлено по 100 тысяч рублей, из муниципального бюджета – по 50 тысяч рублей", - рассказал глава региона.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас в стационаре остаются 16 пострадавших, один из которых находится в тяжёлом состоянии, близком к среднему, 15 - в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, 1 июня в11:53 произошло два взрыва в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был создан оперативный штаб и на место тут же выехал его заместитель Дмитрий Краснов.

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