Нижний сегодня: главные события дня Общество

Похитителям икон из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского Макарьевского монастыря вынесли приговор.

Троим назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 5 до 9 лет, одному – в виде лишения свободы условно.

В Нижегородской области стартует новая поддержка для фермеров.

В 2019 года по линии национального проекта фермерским хозяйствам будут предоставляться гранты: на развитие, на возмещение части затрат на реализованную продукцию и приобретение сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной техники (для потребительских кооперативов).

Поддержка будет предоставляться победителям конкурсных отборов, которые региональный минсельхоз планирует провести в конце июля-начале августа 2019 года.

Подрядчик по благоустройству нижегородского "Сквера им.1905 года" постарается выполнить работы за 60 дней.

Контракт с подрядчиком заключили 3 июня, неделю назад рабочие вышли на площадку. У подрядчика есть два месяца на благоустройство сквера.

Шесть московских трамваев вышли на линию в Нижнем Новгороде.

Еще два вагона находится на техобслуживание. Оставшиеся три восстановлению не подлежат. Они использовались в качестве запчастей и в дальнейшем будут списаны.

Трамваи закреплены за Депо №2 и работают на городских маршрутах №1, 3, 6, 7, 21.

Павел Колобков и Глеб Никитин обсудили вопросы проведения международного форума "Россия - спортивная держава".

"Для нас огромная честь принимать форум "Россия – спортивная держава". Стоит задача провести его на самом высоком уровне. Центром станет территория создаваемого спортивно-культурного кластера на Стрелке. Мы уже активно развиваем пространство около стадиона, там открылась развлекательная площадка, которую посетили более 50 000 человек", - отметил по итогам совещания губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.