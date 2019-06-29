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Общество

Дзержинский ГосНИИ "Кристалл" планирует заменить разрушенные взрывом окна до 8 июля

01 июля 2019 11:56  [66] Общество
Место ЧП

Место ЧП

Фото: очевидец из соцсети

ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске планирует заменить разрушенные взрывом окна до 8 июля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в документах на сайте Госзакупок.

Сумма, которую НИИ потратит на замену окон, составляет 5,6 млн рублей. Работы предстоит выполнить на территории девяти зданий.

Предприятие разместило две закупки. Победителем первого лота признано ООО "Подряд", которое заменит 201 окно на сумму 3,7 млн рублей. Второй лот за 1,9 млн рублей достался ООО "СК "Прима" из Татарстана. Количество около не уточняется, но площадь составит 659,2 кв. м.

Напомним, что на территории НИИ 1 июня 2019 года произошли взрывы на складе готовой продукции. Взрывы разрушили несколько зданий, в домах жителей города были выбиты стекла, почти 100 человек получили осколочные ранения, 18 дзержинцев пришлось госпитализировать. Попавшим в больницы гражданам власти выплатили по 150 тысяч рублей.

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