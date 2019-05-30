Последние новости рубрики Общество
03 июня 2019 18:53  [257] Погребение бронзового века обнаружили археологи на окраине Нижнего Новгорода
03 июня 2019 18:33  [117] Обезопасить движение транспорта и пешеходов в районе автостанции "Щербинки" планируют к сентябрю
03 июня 2019 18:19  [161] Находящимся в больницах после ЧП в Дзержинске выделены бюджетные деньги
03 июня 2019 18:05  [113] Нижегородский водоканал завершил месячник благоустройства
03 июня 2019 17:52  [199] Студенты и аспиранты из Франции будут учиться в Нижегородской области
03 июня 2019 17:40  [132] ЕГЭ по русскому языку в Дзержинске прошел в штатном режиме
03 июня 2019 17:11  [141] НРО "Единой России" начало сбор средств среди членов партии для пострадавших от ЧП в Дзержинске
03 июня 2019 15:09  [267] Почти 40 нижегородских НКО получат гранты президента РФ на 61 млн рублей
03 июня 2019 14:45  [301] Основными клиентами нижегородкого космодрома станут иностранцы — глава "КосмоКурса"
03 июня 2019 14:41  [152] Нижегородские аграрии начали заготовку сена и сенажа
Общество

Глеб Никитин встретился с пострадавшими во время взрыва на заводе в Дзержинске Нижегородской области

02 июня 2019 20:11  [512] Общество
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Сегодня, 2 июня, губернатор Нижегородской области посетил больницу скорой медицинской помощи и встретился с пострадавшими накануне от взрывов в Дзержинске людьми.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, сейчас в больнице, которую посетил Глеб Никитин, на стационарном лечении находятся 15 пострадавших. Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления, а врачей поблагодарил за работу.
"Я знаю, что вы ежедневно сталкиваетесь со сложными случаями и травмами, но здесь особая ситуация, требующая огромного профессионализма", - подчеркнул глава региона.

По словам главного врача больницы Михаила Гуткина, пациент, находящийся тяжелом состоянии, сейчас идет на поправку и уже завтра может быть переведен в обычную палату.

"Пострадавшие, которые госпитализированы в дзержинскую БСМП, находятся в стабильном состоянии. По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, 1 июня в 11:53 произошло два взрыва в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был создан оперативный штаб и на место тут же выехал его заместитель Дмитрий Краснов.

Ранее сообщалось о том, что правительство Нижегородской области выделит матпомощь пострадавшим при взрыве на заводе "Кристалл" в Дзержинске.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph