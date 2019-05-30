Глеб Никитин встретился с пострадавшими во время взрыва на заводе в Дзержинске Нижегородской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Сегодня, 2 июня, губернатор Нижегородской области посетил больницу скорой медицинской помощи и встретился с пострадавшими накануне от взрывов в Дзержинске людьми.
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, сейчас в больнице, которую посетил Глеб Никитин, на стационарном лечении находятся 15 пострадавших. Губернатор пожелал им скорейшего выздоровления, а врачей поблагодарил за работу.
"Я знаю, что вы ежедневно сталкиваетесь со сложными случаями и травмами, но здесь особая ситуация, требующая огромного профессионализма", - подчеркнул глава региона.
По словам главного врача больницы Михаила Гуткина, пациент, находящийся тяжелом состоянии, сейчас идет на поправку и уже завтра может быть переведен в обычную палату.
"Пострадавшие, которые госпитализированы в дзержинскую БСМП, находятся в стабильном состоянии. По тяжелому пациенту прогноз положительный, и он скоро будет переведен в обычное отделение", - отметил Глеб Никитин.
Напомним, 1 июня в 11:53 произошло два взрыва в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был создан оперативный штаб и на место тут же выехал его заместитель Дмитрий Краснов.
Ранее сообщалось о том, что правительство Нижегородской области выделит матпомощь пострадавшим при взрыве на заводе "Кристалл" в Дзержинске.
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