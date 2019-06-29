Нижний сегодня: главные события дня Общество

Задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске Нижегородской области

По версии следствия 27 июня 2019 около 23 часов, 51-летний обвиняемый находясь в доме поселка Лесная Поляна Дзержинска, совершил разбойное нападение и изнасилование с особой жестокостью 78-летней пенсионерки. Использовав в качестве оружия гвоздодёр, нанес потерпевшей телесные повреждения тяжелой степени (диагностированы множественные открытые вдавленные переломы черепа), нанес тупую травму грудной клетки и живота.

Дольщики-банк-застройщик: Нижегородская область перешла на новый порядок финансирования строительства

Нижегородская область вместе со всей Россией с 1 июля 2019 года перешла на новый порядок финансирования строительства жилых домов. Вместо просуществовавшего около 15 лет долевого строительства внедряется единый механизм, призванный сохранить баланс между защитой дольщиков и необходимостью застройщику привлекать средства на строительство жилья.

Шесть нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора

По итогам проверок в шести озерах купаться не рекомендуется:

1. Канавинский район

- озеро Сортировочное (ул. Архангельская)

- озеро Сортировочное, Березовая роща

- Мещерское озеро (Мещерский бульвар)

2. Сормовский район

- озеро Парковое (парк культуры и отдыха)

- озеро Пестичное

3. Советский район

- третье озеро Щелоковского хутора.

Около 3 тысяч человек посетили фестивали на нижегородской Стрелке

Около 3 тысяч человек в выходные посетили фестивали на Стрелке: на территории пакгаузов с 28 по 30 июня прошли концерты фестиваля искусств "Стрелка" и вручение премии "Инновация-2019". Территорию исторического комплекса пакгаузов на Стрелке для проведения фестивалей специально трансформировали в концертный зал.

Отмену семи автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде перенесли на декабрь

Напомним, в декабре прошлого года администрацией были внесены изменения в соответствующее постановление: с 1 июля 2019 года планировалось отменить маршруты Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83, Т-98.

Сейчас в это постановление снова внесены изменения.