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01 июля 2019 16:36  [159] Спортплощадку европейского уровня установят на пр.Молодежном Нижнего Новгорода
01 июля 2019 16:00  [163] Владимир Панов впервые наградил 20 нижегородских молодых общественников именными стипендиями главы города
01 июля 2019 15:26  [134] Мозаику на бассейне "Чайка" в Нижнем Новгороде восстановят в первоначальном виде
01 июля 2019 15:21  [156] Финансовые пирамиды продолжают действовать. Ущерб в ПФО исчисляется миллиардами
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

01 июля 2019 18:57  [106] Общество

Задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске Нижегородской области

По версии следствия 27 июня 2019 около 23 часов, 51-летний обвиняемый находясь в доме поселка Лесная Поляна Дзержинска, совершил разбойное нападение и изнасилование с особой жестокостью 78-летней пенсионерки. Использовав в качестве оружия гвоздодёр, нанес потерпевшей телесные повреждения тяжелой степени (диагностированы множественные открытые вдавленные переломы черепа), нанес тупую травму грудной клетки и живота.

Дольщики-банк-застройщик: Нижегородская область перешла на новый порядок финансирования строительства

Нижегородская область вместе со всей Россией с 1 июля 2019 года перешла на новый порядок финансирования строительства жилых домов. Вместо просуществовавшего около 15 лет долевого строительства внедряется единый механизм, призванный сохранить баланс между защитой дольщиков и необходимостью застройщику привлекать средства на строительство жилья.

Шесть нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора

По итогам проверок в шести озерах купаться не рекомендуется:
1. Канавинский район
- озеро Сортировочное (ул. Архангельская)
- озеро Сортировочное, Березовая роща
- Мещерское озеро (Мещерский бульвар)
2. Сормовский район
- озеро Парковое (парк культуры и отдыха)
- озеро Пестичное
3. Советский район
- третье озеро Щелоковского хутора.

Около 3 тысяч человек посетили фестивали на нижегородской Стрелке

Около 3 тысяч человек в выходные посетили фестивали на Стрелке: на территории пакгаузов с 28 по 30 июня прошли концерты фестиваля искусств "Стрелка" и вручение премии "Инновация-2019". Территорию исторического комплекса пакгаузов на Стрелке для проведения фестивалей специально трансформировали в концертный зал.

Отмену семи автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде перенесли на декабрь

Напомним, в декабре прошлого года администрацией были внесены изменения в соответствующее постановление: с 1 июля 2019 года планировалось отменить маршруты Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83, Т-98.

Сейчас в это постановление снова внесены изменения.

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