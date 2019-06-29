Нижний сегодня: главные события дня

Трупы кабанов с АСЧ нашли в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах
Останки животных нашли 1 июля. Со 2 июля на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов установлен карантин по АЧС.
БРИКС примет участие в реконструкции систем водоснабжения Дзержинска
На реконструкцию систем водоснабжения планируется направить 3,8 млрд рублей. Реализация проекта позволит значительно улучшить качество водоснабжения дзержинцев, снизить количество аварий в сетях. И самое главное – строительство данных объектов повысит качество питьевой воды.
Кладбища с европейскими традициями предлагают создать в Нижнем Новгороде
С таким предложением выступает исследовательское агентство, специалисты которого обратили внимание, что на старинных кладбищах Санкт-Петербурга и Москвы ограды на могилах – редкость. В то время как в Нижнем Новгороде практически каждое захоронение огорожено забором. Специалисты опросили нижегородцев, какие кладбища предпочли бы они. Статистику исследования можно посмотреть в информационной заметке НИА "Нижний Новгород".
Исторические расстекловки и боевые печуры - проект реставрации башен Кремля
Речь идет о Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башнях Кремля. В настоящее время известны подробности реставрации этих объектов.
Определились банки, которые разместят облигации Нижегородской области 2019 года
Отбор проводился путем запроса информации у 21 финансовой организации, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов. В итоге организаторы конкурса выбрали четыре банка.
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