Нижний сегодня: главные события дня Общество

Трупы кабанов с АСЧ нашли в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах

Останки животных нашли 1 июля. Со 2 июля на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов установлен карантин по АЧС.

БРИКС примет участие в реконструкции систем водоснабжения Дзержинска

На реконструкцию систем водоснабжения планируется направить 3,8 млрд рублей. Реализация проекта позволит значительно улучшить качество водоснабжения дзержинцев, снизить количество аварий в сетях. И самое главное – строительство данных объектов повысит качество питьевой воды.

Кладбища с европейскими традициями предлагают создать в Нижнем Новгороде

С таким предложением выступает исследовательское агентство, специалисты которого обратили внимание, что на старинных кладбищах Санкт-Петербурга и Москвы ограды на могилах – редкость. В то время как в Нижнем Новгороде практически каждое захоронение огорожено забором. Специалисты опросили нижегородцев, какие кладбища предпочли бы они. Статистику исследования можно посмотреть в информационной заметке НИА "Нижний Новгород".

Исторические расстекловки и боевые печуры - проект реставрации башен Кремля

Речь идет о Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башнях Кремля. В настоящее время известны подробности реставрации этих объектов.

Определились банки, которые разместят облигации Нижегородской области 2019 года

Отбор проводился путем запроса информации у 21 финансовой организации, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов. В итоге организаторы конкурса выбрали четыре банка.