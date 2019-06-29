Последние новости рубрики Общество
02 июля 2019 19:02  [97] Нижний сегодня: главные события дня
02 июля 2019 18:53  [106] Трупы кабанов с АЧС нашли в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах
02 июля 2019 17:46  [146] Депутаты Дзержинской думы проверили ход реализации концессии ОАО "ДВК"
02 июля 2019 17:13  [134] Девять детсадов построят в Нижнем Новгороде по нацпроекту "Демография"
02 июля 2019 17:12  [197] Археологи нашли древнее поселение при раскопках на территории Кузнечихи
02 июля 2019 16:54  [169] Глава Дзержинска Иван Носков пообщался с молодежными лидерами и активистами
02 июля 2019 16:51  [136] Общевузовская платформа для абитуриентов и их родителей "Study Volga" заработала в Нижегородской области
02 июля 2019 16:27  [150] Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас и Бор станут городами-пилотами по внедрению технологии "Lean Smart"
02 июля 2019 16:25  [131] Нижегородцам предлагают стать экологическими инспекторами
02 июля 2019 16:07  [122] Нижегородские социологи отметили недостаток мест для летнего отдыха в черте города и области
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

02 июля 2019 19:02  [97] Общество

Трупы кабанов с АСЧ нашли в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах

Останки животных нашли 1 июля. Со 2 июля на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов установлен карантин по АЧС.

БРИКС примет участие в реконструкции систем водоснабжения Дзержинска

На реконструкцию систем водоснабжения планируется направить 3,8 млрд рублей. Реализация проекта позволит значительно улучшить качество водоснабжения дзержинцев, снизить количество аварий в сетях. И самое главное – строительство данных объектов повысит качество питьевой воды.

Кладбища с европейскими традициями предлагают создать в Нижнем Новгороде

С таким предложением выступает исследовательское агентство, специалисты которого обратили внимание, что на старинных кладбищах Санкт-Петербурга и Москвы ограды на могилах – редкость. В то время как в Нижнем Новгороде практически каждое захоронение огорожено забором. Специалисты опросили нижегородцев, какие кладбища предпочли бы они. Статистику исследования можно посмотреть в информационной заметке НИА "Нижний Новгород".

Исторические расстекловки и боевые печуры - проект реставрации башен Кремля

Речь идет о Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башнях Кремля. В настоящее время известны подробности реставрации этих объектов.

Определились банки, которые разместят облигации Нижегородской области 2019 года

Отбор проводился путем запроса информации у 21 финансовой организации, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов. В итоге организаторы конкурса выбрали четыре банка.

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