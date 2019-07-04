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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

09 июля 2019 19:02  [91] Общество

Количество стобальных работ по ЕГЭ нижегородских учащихся в 2019 году увеличилось на 21%

Нижегородские школьники по итогам основного периода ЕГЭ продемонстрировали результаты выше среднероссийских практически по всем учебным предметам. В 2019 году 167 выпускников 11-х классов получили 173 стобальных результата. Для сравнения в 2018 году таких работ было 142, в 2017 году — 114.

Владелец дома Троицкого хочет строить на обломках шахматный клуб, его жена - возводить особняк для своих детей

В Нижнем Новгороде продолжается резонансное дело с объектом культурного наследия (ОКН) - домом Троицкого, или, как его еще называют - "Шахматным домом". Владелец ОКН ликвидировал строение и заявляет, что хочет построить на этом месте детский шахматный клуб, однако его супруга во всеуслышание заявила, что тут планируется возвести жилой особняк. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на совещании владельца дома и его эмоциональной супруги с представителями регионального управления Госохранкультуры. Ход совещания и его итоги можно прочитать в данной информационной заметке.

Конкурс для женщин 45+ "Миссис Нижний Новгород Classic" планируют провести в Нижнем Новгороде в 2020 году

Конкурс для женщин старше 45 лет "Миссис Нижний Новгород Classic" планируется провести в Нижнем Новгороде в 2020 году. Уже в этом году специальные номинации конкурса "Миссис Нижний Новгород 2019" получили самые возрастные участницы - Лилия Стадник (51 год, один ребенок) и Лариса Китова (47 лет, двое детей и один внук).

Новые признаки сговора с поставщиками продукции нашли в деятельности нижегородского ЕЦМЗ

По данным управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области, в настоящее время следственным управлением Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждены уголовные дела, в материалах которых усматриваются признаки новых антиконкурентных соглашений "ЕЦМЗ". На основании поступивших от правоохранительных органов сведений, ФАС России совместно с правоохранителями проводит проверку в отношении "ЕЦМЗ" и подозреваемых в сговоре поставщиков продуктов питания.

Нижегородские социальные такси оснастят инновационными подъемниками

Это произойдет в рамках реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Образец подъемника "Силач" представили на ИННОПРОМ-2019. Подъемник "Силач" - единственная подобная отечественная разработка. По характеристикам он не уступает зарубежным аналогам и при этом на 95% состоит из отечественных комплектующих, что позволит обеспечить его бесперебойную эксплуатацию.

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