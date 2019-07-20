Нижний сегодня: главные события дня

Глеб Никитин проинспектировал строительство детсада объекта в рамках нацпроекта "Демография"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал строительство детского сада р.п. Дальнее Константиново, поскольку этот объект крайне необходим для населенного пункта, где очередность для малышей от одного года до трех лет составляет 66 человек. Новый детский сад позволит полностью решить эту проблему.

Идентификация гражданина РФ: бумажные паспорта отменят в 2022 году

Россия перейдет на выдачу электронных паспортов в 2020 году, в 2022 году бумажные паспорта перестанут выпускать. Подробности нововведений можно прочитать в материале НИА «Нижний Новгород».

Работы по благоустройству начались на озерах Щелоковского хутора

Сейчас идет подготовка к установке светильников, также уже готова территория для деревянных настилов.

Расплатился фальшивками: полицейские задержали нижегородца по подозрению в сбыте 5 тысяч поддельных купюр

Молодой человек сумел реализовать 35 тысяч рублей фальшивыми деньгами. Подделки он приобрел в интернете, расплатившись виртуальными деньгами.

Карантинная нематода выявлена в двух районах Нижегородской области

Золотистая картофельная нематода выявлена в двух районах Нижегородской области. Это один из самых опасных вредных организмов, поражающих картофель. Потери урожая могут составлять 30-80%.