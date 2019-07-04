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Общество

Расплатился фальшивками: полицейские задержали нижегородца по подозрению в сбыте 5 тысяч поддельных купюр

19 июля 2019 11:32  [118] Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские задержали 25-летнего жителя региона по подозрению в сбыте 5 тысяч поддельных купюр на общую сумму 35 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 19 июля 2019 года.

По факту сбыта поддельных денег было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Молодо человек находится под домашним арестом.

В настоящее время доказана причастность подозреваемого к сбыту семи фальшивых купюр, номиналом 5 тысяч рублей каждая. Также полицейские изъяли из магазинов, где он расплачивался фальшивками, записи камер видеонаблюдения, на которых запечатлены противоправные действия гражданина.

Когда подозреваемый понял, что опровергнуть собранные сотрудниками полиции доказательства не удастся, он рассказал следователю, что приобрёл поддельные купюры через сеть Интернет, расплатившись за виртуальными деньгами. Расследование данного уголовного дела продолжается.

По закону, максимальное наказание, предусмотренное за совершение подобного преступления, может составить до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Ранее трое жителей Нижнего Новгорода также пытались сбыть поддельные купюры.

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Теги:
Деньги МВД
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