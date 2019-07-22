Что проверяет Роспотребнадзор

Роспотребнадзор – это важный орган, который обладает довольно широким функционалом. Он имеет чётко выраженную специфику.

Итак, что проверяет Роспотребнадзор? Если обобщить, то он производит надзор над качеством продаваемой продукции, а также безопасностью таковой. Таким образом, орган защищает права потребителей и контролирует санитарно-эпидемиологическое положение различных предприятий и организаций.

Давайте детализируем. Роспотребнадзор проверяет документацию предприятий, компаний или индивидуальных предпринимателей. К перечню бумаг, которые могу вызвать интерес, стоит отнести выписки из государственных реестров, устав, различные лицензии на отдельные виды деятельности, что в обязательном порядке должны присутствовать. Ещё представленный орган контролирует законность нахождения работников на своих местах. Часто бывает так, что люди не имеют специального образования, медицинской книжки и так далее. Роспотребнадзор контролирует, чтобы сотрудники регулярно проходили медицинские осмотры, в попытке исключить потенциальные риски для покупателей.

Кроме того, служба следит за оснащением производственных и торговых помещений. К примеру, они требуют, чтобы в обязательном порядке присутствовала вывеска и уголок потребителя. Служба контролируют момент соответствия площади осуществляемой деятельности; проверяет, чтобы оконные и дверные проёмы были оптимальными для имеющейся квадратуры.

Визуальная чистота помещений также может привлечь внимание специалистов органов. Обращают свой взор представители службы и на право собственности. Речь идёт об основаниях, на которых отдельный представитель бизнеса пользуется помещением. Представленная служба также призвана контролировать алгоритм утилизации отходов, а ещё периодичность ухода за помещениями. Они также уделяют внимание правильности оформления ценников, порядку ценообразования, а также проверяют факт наличия сертификатов на продукцию от поставщиков. Для представителей службы имеет значение и санитарно-эпидемиологическое состояние помещений. Перечень функций далеко не исчерпывающий. Важность и значимость Роспотребнадзора сложно отрицать.