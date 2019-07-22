Нижний сегодня: главные события дня Общество

Членам запрещенной религиозной организации грозит до 10 лет за экстремизм в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции и ФСБ установили, что организация действовала в городе с июля 2017 года по июль 2019 года. Члены организации проводили тайные собрания, изучали экстремистскую идеологию, вербовали новичков. Их последователи побуждали к разрыву семейных отношений и непризнанию органов государственной власти, пропагандировали свое превосходство над другими людьми.

Лидерами этой религиозной организации стали девять жителей Нижегородской области в возрасте от 23 до 52 лет, в числе которых две женщины.

Капитальный ремонт дороги Дальнее Константиново-Берсеменово-Белая стартует в 2020 году

Об этом стало известно на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с жителями Дальнеконстантиновского района. Как отметили жители, по дороге ходит общественный транспорт и школьные автобусы.

Также глава региона поручил руководству района проработать вопрос об ускорении ремонта дорог в Суроватихе. Жители поселка Большие Дубки обратили внимание на отсутствие освещения автомобильной дороги, проходящей по территории поселка. Глеб Никитин поручил министерству транспорта и автомобильных дорог установить освещение на наиболее проблемном участке.

Нижегородская администрация отказалась от звездного концерта на День Города в пользу проведения фестивалей

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что День Города-2019 будет кардинально отличаться от празднований в прошлые годы.

"Изменился формат: раньше нижегородцы были зрителями, теперь станут участниками. Основной площадкой будет не площадь Минина, а Нижневолжская набережная, пять парков города и акватория Стрелки. К тому же кульминация праздника - это фестиваль фейерверков вместо выступления приглашенных звезд", - пояснил Владимир Панов.

Очередную свалку ртутных ламп обнаружили экологи в Нижегородской области

Об этом сообщили в общероссийской общественной организации "Зелёный патруль". На территории бывшей Игумновской ТЭЦ в районе Дзержинска обследована площадка и ремонтные цеха, в которых выявлено множество грубейших нарушений природоохранного законодательства. В связи с этим, "Зелёный патруль" просит руководство Росприроднадзора взять ситуацию под личный контроль.

Международный форум "Россия – спортивная держава" пройдет в Нижнем Новгороде в октябре

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О проведении Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава" в 2019 году. Документ опубликован на портале kremlin.ru. Согласно тексту распоряжения форум пройдет в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил высокую значимость мероприятия для региона.

"Вместе с министерством спорта РФ продолжается работа над концепцией и наполнением форума. У нас нет недостатка в площадках для проведения мероприятия. Центром, безусловно, станет Стрелка, где расположен стадион Нижний Новгород. Также мы намерены максимально активно задействовать другие объекты инфраструктуры, созданные к Чемпионату мира по футболу. Предполагается, что форум посетит более 2 тысяч участников", - отметил глава региона.