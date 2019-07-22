Фонтан на ул. Рокоссовского планируется восстановить ко Дню Нижнего Новгорода Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов совместно с АО "Нижегородский водоканал" и его дочерней структурой ООО "Городские инженерные системы" проинспектировал реконструкцию фонтана на улице Маршала Рокоссовского в Советском районе. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Реконструкция фонтана ведется в рамках концессии. Администрация Нижнего Новгорода подписала концессионное соглашение с вышеперечисленными компаниями 13 июня. Предполагается реконструкция 13 городских фонтанов. Общая сумма инвестиций составит 79 млн рублей. Концессия рассчитана до 2025 года.

Фонтан на улице Маршала Рокоссовского на Аллее Памяти и Славы был введен в эксплуатацию в 2008 году, однако два года назад он был закрыт из-за неудовлетворительного состояния - вода в чашах фонтана не обновлялась. Новый проект фонтана предполагает установку современного насосного оборудования.

"Предполагаемый срок запуска фонтана на улице Рокоссовского – ко Дню города. Мы бы хотели сделать это раньше, однако существуют объективные сложности, связанные не только с формальными моментами, но и с самим производством работ", - сказал Владимир Панов, отметив, что вопрос восстановления разрушенных фонтанов в Нижнем Новгороде находится на особом контроле у администрации города.

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк в свою очередь добавил, что фонтан – это место встреч, место отдыха горожан. "Это знаковое место притяжения для жителей города, поэтому важна работа по воссозданию исторического облика фонтана, но все-таки мы привнесем в него элементы модернизации".

Фонтану установят ночную подсветку, которой не было ранее. На территории вокруг объекта планируется высадить клумбы и возвести малые архитектурные формы.

Напомним, что День города в Нижнем Новгороде в 2019 году празднуется 17 августа.