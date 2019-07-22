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Общество

Строительство первых проблемных домов началось в ЖК "Новинки Smart City"

25 июля 2019 15:52  [90] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство первых проблемных домов началось в ЖК "Новинки Smart City" (Богородский район). Об этом сообщают дольщики в группе соцсети ВКонтакте.

"На стройку завезли строительные леса, у 11-го дома их уже собрали. По мелочи что-то привозят – уголки, профтрубы и т.п. Завезли туалеты, около 50 штук, раскидали по домам. На стройке постоянно видно 10-15 рабочих. Заработало "большое" освещение стройки", - рассказали они.

Дольщики надеются, что строители решили "подойти к вопросу достройки основательно". Одна из нижегородок заметила, что с некоторых домов сняли черепицу. "За время простоя покрытие или конструктивные элементы крыши были испорчены и теперь требуют замены", - пояснила она.

В Фонде защиты прав граждан пояснили, что в настоящее время на площадке работают 55 строителей. К началу августа их будет 200 человек.

Напомним, по словам и.о. министра строительства Нижегородской области Анатолия Молева, первые четыре дома в жилом комплексе, с высокой степенью готовности, планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, еще 11 домов – в 2020 году, полностью достроить все дома - в 2021 году.

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